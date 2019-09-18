Ferra

Переход россиян на четырёхдневную рабочую неделю вызовет уменьшение зарплат

Да и вообще, куда реалистичнее сценарий с увеличением количества рабочих дней
Дмитрий Медведев предупреждает о возможности перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю, а в Минтруде обсуждают введение оной для некоторых предприятий. Что же, это значит, мы скоро станем больше отдыхать? Сказать пока трудно, к тому же эксперты РАНХиГС призывают с переходом на четырёхдневку не спешить. Они уверены, что без потерь такие нововведения не пройдут.

Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС показал, что в ближайшем будущем переход на четырёхдневную рабочую неделю в России без снижения зарплат невозможен. До тех пор, пока в стране не вырастет производительность труда и не стабилизируется численность трудового населения, рассчитывать на большее нельзя.

«В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России скорее стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени», — заявили авторы исследования.

Самое читаемое