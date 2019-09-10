«Перекрёсток» разрешил заказывать продукты в интернете и забирать их на кассах

Услугу запустили в пяти магазинах сети в Санкт-Петербурге. Опознать кассы, где отдают заказы, можно по специальному знаку.

Ассортимент продуктов для заказа разнится от супермаркета к супермаркету, как сказано в пресс-релизе. Клиент может выбрать любой удобный ему магазин, день и двухчасовой интервал, когда он сможет прийти и забрать продукты. После оформления заказа возможность забрать их доступна ещё четыре дня. Это удобно для тех, кому не хочется тратить время на выбор товаров в магазине.

Также интернет-магазин Perekrestok.ru тестирует отдельные пункты выдачи в закассовой зоне супермаркетов. Такие есть уже в Санкт-Петербурге и в Москве.

Для оформления использовано фото РБК