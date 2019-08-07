«Перекрёсток» запустил возможность заказать ингредиенты для салатов и супов одной кнопкой

Это совместный проект «Перекрёстка» с кулинарной школой Novikov School. Пока на сайте загружено только пять видеорецептов. Они же доступны на YouTube-канале магазина. Со временем рецептов станет больше.

Они сопровождаются пошаговой инструкцией и списком ингредиентов. Их можно купить, нажав лишь на одну кнопку. Тогда появляется всплывающее окно, в котором нужно ввести адрес доставки.

Отметим, что эта функция на сайте не новая. Там размещено уже 778 рецептов с данной опцией. «Перекрёсток» сообщил, что ранее развивал данный раздел на сайте, а теперь надеется, что партнёрство с Novikov School «позволит вывести работу на новый уровень».