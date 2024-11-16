Переломный момент в добыче лития: создан новый электрохимический реактор

Традиционные методы добычи лития энергоемки и неэффективны, особенно когда необходимо отделить литий от других схожих ионов в рассолах, таких как натрий и калий. Инновационный реактор использует специализированную литий-ионную проводящую стеклянную керамическую мембрану (LICGC), которая позволяет только литиевым ионам проходить через нее, блокируя другие ионы. Реактор также оснащен пористой твердой электролитной мембраной, которая предотвращает вредные реакции, такие как образование хлора, что часто происходит в традиционных методах.

Эта новая технология достигает чистоты лития на уровне 97,5%, с минимизацией образования побочных продуктов и экологических рисков. Она обещает улучшить эффективность и устойчивость добычи лития из сложных геотермальных рассолов, обеспечивая более чистый и экономически эффективный метод.