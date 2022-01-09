Перенёсшие коронавирус дети начали чаще заболевать диабетом

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Перенёсшие коронавирус дети начали чаще заболевать диабетомПочему — не особо понятно
Центры по контролю за инфекционными заболеваниями США сообщили, что у американских детей и подростков, переболевших COVID-19, риск заболеть диабетом вырос.
Данные по детям и подросткам были собраны за март 2020-февраль 2021 годов. В базах данных было около 0,8 млн проанализированных случаев. Людей разделили на группы тех, кто не болел коронавирусом, болел им, и тех, кто не болел коронавирусом, но болел острым респираторным заболеванием до начала пандемии. Также учёные смотрели на тех, у кого выявили диабет после коронавируса.
Анализ показал, что среди переболевших диабет находили в 2,66 раза чаще, чем не переболевших. Учёные предположили, что причиной тому может быть стрессовая гипергликемия (повышенное содержание сахар в крови) или инфицирование вирусом клеток поджелудочной железы. Своё действие могли оказать и лекарства, применяемые при COVID-19.
Источник: Naked Science