Перенёсшие коронавирус дети начали чаще заболевать диабетом

Данные по детям и подросткам были собраны за март 2020-февраль 2021 годов. В базах данных было около 0,8 млн проанализированных случаев. Людей разделили на группы тех, кто не болел коронавирусом, болел им, и тех, кто не болел коронавирусом, но болел острым респираторным заболеванием до начала пандемии. Также учёные смотрели на тех, у кого выявили диабет после коронавируса.

Анализ показал, что среди переболевших диабет находили в 2,66 раза чаще, чем не переболевших. Учёные предположили, что причиной тому может быть стрессовая гипергликемия (повышенное содержание сахар в крови) или инфицирование вирусом клеток поджелудочной железы. Своё действие могли оказать и лекарства, применяемые при COVID-19.