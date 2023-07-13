Переобувание в воздухе: компания-криптомайнер теперь сосредоточена на ИИ и Интернете будущего

Переобувание в воздухе: компания-криптомайнер теперь сосредоточена на ИИ и Интернете будущегоВидеокарты потому что девать некуда
Ванкуверская компания Hive Blockchain Technologies, занимающаяся добычей криптовалют, провела ребрендинг и стала называться Hive Digital Technologies, а также заявила о переходе к искусственному интеллекту (ИИ) и технологиям web3.
Источник: Ferra.ru
Компания намерена развивать приложения искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, и поддерживать развивающуюся экосистему web3. Для решения масштабных вычислительных задач Hive планирует использовать свой парк графических процессоров Nvidia.
Hive - одна из немногих компаний, которые использовали GPU для майнинга Ethereum, второй по величине криптовалюты. Однако недавние изменения в блокчейне Ethereum сделали эти GPU ненужными, что создало проблемы для таких майнеров, владеющих значительными запасами видеокарт. Поэтому Hive пришлось адаптироваться. Успешно или нет – покажет время.