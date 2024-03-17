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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 15:58
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Переосмысление воды на Марсе: для жизни могло быть не так много времени

Но ее бы для начала найти
Новое исследование Лоннеке Рулофс из Утрехтского университета бросает вызов нашему пониманию воды на Марсе, что может повлиять на поиски жизни на Красной планете. Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, предполагает, что марсианские овраги — каналы, которые, как считалось ранее, были созданы жидкой водой, — могли быть также образованы испаряющимся «углекислым льдом».

«Эта находка влияет на наши представления о воде на Марсе в целом, а значит, и на поиски жизни», — объясняет Рулофс. Тонкая атмосфера Марса, состоящая в основном из CO2, позволяет температурам зимой опускаться до -120°C, что достаточно холодно для того, чтобы CO2 замерзал, превращаясь непосредственно из газа в лед, минуя жидкую фазу. Подобно морозу на Земле, этот лед CO2 сублимируется (превращается непосредственно в газ) во время более теплых весенних периодов. «Эта сублимация очень взрывоопасна из-за низкого давления воздуха на Марсе», — говорит Рулофс. «Образовавшийся газ создает огромное давление, раздвигая осадочные породы». Это может значительно изменить марсианский ландшафт даже в отсутствие жидкой воды.

«Исследование показывает, что вероятность существования жизни на Марсе невелика», — говорит Рулофс. «Это объясняется тем, что для зарождения жизни важна устойчивая жидкая вода. Хотя наличие воды на Марсе подтверждено, возможность того, что эти овраги образовались под воздействием CO2, предполагает более короткие периоды, когда жидкая вода текла свободно».

«Мы не опровергаем существование воды на Марсе», — поясняет Рулофс. «Однако возможность того, что лед из CO2 формирует эти овраги, отодвигает присутствие жидкой воды еще дальше в прошлое, что потенциально сокращает время возникновения жизни».

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#марс
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#вода