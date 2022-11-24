Переработать дом, посадить дерево... стоп, что? Представлено перерабатываемое жилище

BioHome3D - дело рук исследователей из Университета штата Мэн и Ок-Риджской национальной лаборатории, компании Maine Housing и Технологического института штата Мэн. Вместо цемента, бетона или какого-либо запатентованного раствора стены дома, отпечатанные в 3D-принтере, сделаны из древесных волокон и натуральных смол, полученных из местной лесной промышленности штата Мэн, из того же сделаны пол и крыша.

"В настоящее время разрабатывается множество технологий для 3D-печати домов, но в отличие от BioHome3D, большинство из них печатается с использованием бетона", - говорит Хабиб Дагер, один из авторов проекта. " В отличие от существующих технологий, в BioHome3D был напечатан (из дерева,-- прим.ред.) весь дом, включая полы, стены и крышу. Используемые биоматериалы на 100% пригодны для вторичной переработки, так что наши правнуки смогут полностью переработать BioHome3D".

Вместо типичных исходных материалов, таких как цементоподобные смеси, принтер предназначен для работы с био-основой, возобновляемыми исходными материалами, в которых в качестве отправной точки используются целлюлозные нанофибриллы, получаемые из древесных продуктов, используя богатые леса штата Мэн для более устойчивого подхода.