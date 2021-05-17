Переработки оказались смертельно опасными

Отмечается, что это первое глобальное исследование о связи переработок и избыточной смертности. Как минимум 745 000 человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с переработками в 2016 году.

Специалисты ВОЗ предупредили, что работать больше 55 часов в неделю чревато серьёзными последствиями для здоровья. Это связано с повышенным на 35% риском инсульта и на 17% — риском смерти от ишемической болезни сердца. Исследование показало, что большинство жертв (72%) были мужчинами среднего и старшего возраста. В основном от переработок страдают люди, живущие в Юго-Восточной Азии, Китае, Японии и Австралии.