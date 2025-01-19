Переработку роботов признали вредной, их нужно перепрофилировать

Опубликовано 19 января 2025, 09:001 мин.
Переработку роботов признали вредной, их нужно перепрофилироватьУченые призывают робототехническую промышленность перепрофилировать роботов
Исследователи из Бристольского университета и Университета Западной Англии призывают разрабатывать роботов для повторного использования, а не для переработки, чтобы уменьшить растущую проблему электронного мусора. В исследовании, опубликованном в журнале Towards Autonomous Robotic Systems, подчеркивается, что этап проектирования робота оказывает значительное влияние на его экологический след.
Вместо того чтобы утилизировать роботов по истечении их срока службы, исследователи предлагают перепрограммировать их и оснащать новым оборудованием, позволяющим выполнять различные задачи. Такой подход поможет сократить количество электронных отходов и «сделать индустрию робототехники более устойчивой».
Хелен МакГлоин из Бристольской инженерной школы подчеркнула, что в мире растет количество электронных отходов, которое в 2019 году достигло 54 миллионов метрических тонн, а к 2030 году, как ожидается, увеличится до 75 миллионов.
Роботы, хотя в настоящее время и не классифицируются как электронные отходы, вскоре могут быть включены в этот список.