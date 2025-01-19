Переработку роботов признали вредной, их нужно перепрофилировать

Вместо того чтобы утилизировать роботов по истечении их срока службы, исследователи предлагают перепрограммировать их и оснащать новым оборудованием, позволяющим выполнять различные задачи. Такой подход поможет сократить количество электронных отходов и «сделать индустрию робототехники более устойчивой».

Хелен МакГлоин из Бристольской инженерной школы подчеркнула, что в мире растет количество электронных отходов, которое в 2019 году достигло 54 миллионов метрических тонн, а к 2030 году, как ожидается, увеличится до 75 миллионов.

Роботы, хотя в настоящее время и не классифицируются как электронные отходы, вскоре могут быть включены в этот список.