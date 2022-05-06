Пересадка фекалий обратила старение вспять у мышей

Дальнейшие эксперименты показали, что это работает и в обратном направлении: перенос микробов из экскрементов старых мышей в более молодых мышей приводил к тому, что у вторых проявлялись признаки старения. Если говорить точнее, у молодых мышей усиливалось воспаление в головном мозге и снижался уровень ключевого белка, необходимого для нормального зрения.

А вот перенос микробиоты молодых грузынов к старым дал преимущества последним. Хоть учёные и предупреждают, что не открыли рецепт вечной молодости, это открытие выглядит любопытным.

«Наши результаты показывают, что возрастные изменения микробиоты кишечника мышей способствуют нарушению целостности кишечного барьера, а также системному и тканевому воспалению, поражающему сетчатку и головной мозг, но эти изменения можно обратить вспять, пересадив микробиоту молодого донора», — пишут исследователи. .