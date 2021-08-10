Пересадка кала помогла замедлить старение мозга

О работе учёных пишет Naked Science. Исследователи взяли для экспериментов мышей возрастом три-четыре месяца и более взрослых — 19-20 месяцев. Контрольной группе животных вводили фекальную суспензию от других мышей. Она содержала микробиоту — то есть все микроорганизмы, в том числе бактерии, грибки, живущие в кишечнике.

Как оказалось, если донор был молодым, у мышей, получивших фекальную суспензию обращались вспять некоторые возрастные изменения в мозге.А именно нормализовалась работа иммунных клеток и периферийной нервной системы. Кроме этого, подавлялись изменения в метаболизме нейронов гиппокампа. Некоторые старые мыши даже частично избавлялись от старческих когнитивных нарушений. Они лучше проходили тест на поиск выхода из лабиринта.