Пересадкой фекалий ученые выяснили причины воспаления кишечника

Ученые использовали мышей, у которых ген, отвечающий за производство антимикробного соединения катестатина, был убран с помощью генетических методов. Далее ученые использовали пересадку фекалий, чтобы выяснить, действительно ли изменение микробного состава является причиной воспаления. И модифицированным мышам, и нормальным мышам давали слабительное, которое удаляло большую часть бактерий из их кишечника. “Мы использовали слабительное, а не антибиотики, потому что эти препараты могут помешать реколонизации после пересадки фекалий”, - объясняет Эль Эйди.

Анализ метаболитов в кишечнике показал, что у модифицированных мышей было снижено производство короткоцепочечных жирных кислот - молекул, влияющих на работу кишечника.

Снижение выработки короткоцепочечных жирных кислот было результатом изменения микробного сообщества в кишечнике, которое, в свою очередь, было вызвано отсутствием катестатина. “Наши эксперименты показали, что эпителиальная проницаемость кишечника, которая выше у модифицированных мышей, восстанавливается при пересадке фекалий. Кроме того, уменьшилась степень фиброза, вызванного воспалением”, – заявил Эль Айди.

Эти результаты показывают, что изменения в микробном составе, вызванные отсутствием катестатина, ответственны за воспалительную реакцию у модифицированных мышей.

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