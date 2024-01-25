Пересадку эмбрионов теперь проводят и носорогам: новый путь к их спасению

Консорциум BioRescue, международная команда ученых и специалистов по охране природы, успешно перенес два эмбриона южного белого носорога в суррогатную мать по имени Курра в заповеднике Ол Педжета в Кении 24 сентября 2023 года. Эмбрионы были созданы in vitro из собранных яйцеклеток и сперматозоидов и имплантированы в матку Курры.

Команда BioRescue внимательно наблюдала за Куррой в течение нескольких недель, и 22 ноября 2023 года они обнаружили, что она беременна 70-дневным плодом мужского пола длиной 6,4 см. Это подтвердило, что пересадка эмбрионов прошла успешно.

Однако 25 ноября 2023 года произошла трагедия: Курра и Оуван, который использовался для стимулирования овуляции, были найдены мертвыми в своем загоне. Расследование показало, что оба животных умерли от тяжелой системной инфекции, вызванной клостридиальным штаммом бактерий.

Несмотря на эту неудачу, успешная пересадка эмбрионов стала большим прорывом в деле сохранения северного белого носорога. Сейчас команда BioRescue работает над подбором новой суррогатной матери и готовится к пересадке эмбрионов северного белого носорога. Они считают, что благодаря успешному доказательству концепции они смогут вывести на свет детеныша северного белого носорога в течение двух-трех лет.