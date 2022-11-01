Пересаженное человеку сердце свиньи повело себя как больное

Трансплантация состоялась в январе 2022 года. В первые недели после операции состояние пациента улучшалось, но на седьмой неделе развилась острая сердечная недостаточность, а также появились признаки отторжения органа. К сожалению, через 60 суток пациент скончался.

Теперь руководившие операцией учёные опубликовали данные об электрической активности свиного сердца в организме человека. Оказалось, что уже в первые сутки после пересадки наблюдаемая ЭКГ было иной, чем у свиньи. Другие показатели тоже изменились.

В целом, сердце пациента показывало признаки больного человеческого, а не здорового свиного.