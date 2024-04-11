Перестановка в антимонопольном деле Apple: назначен новый судья

Опубликовано 11 апреля 2024, 20:07
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Перестановка в антимонопольном деле Apple: назначен новый судьяИ в чем причина
В громком антимонопольном иске Министерства юстиции США против компании Apple произошла смена «руководства». Судья Майкл Э. Фарбиарз, первоначально назначенный для рассмотрения дела, ушел, сославшись на «этические нормы», требующие его дисквалификации.
Точная причина самоухода Фарбиарза пока не раскрывается. Однако кодекс поведения, упомянутый в заявлении суда, предписывает судье уйти в отставку, если его беспристрастность может быть поставлена под сомнение. Это может означать потенциальный конфликт интересов либо самого Фарбиарза, либо кого-то из его близких.
Делом займется судья Жюльен Ксавье Нилс. Нилс теперь будет председательствовать на процессе, который по-прежнему будет проходить в окружном суде Нью-Джерси. Хотя это событие может привести к небольшой задержке в разбирательстве, суть дела остается неизменной — Минюст США продолжает вести антимонопольное дело против Apple.