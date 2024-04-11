Перестановка в антимонопольном деле Apple: назначен новый судья

Точная причина самоухода Фарбиарза пока не раскрывается. Однако кодекс поведения, упомянутый в заявлении суда, предписывает судье уйти в отставку, если его беспристрастность может быть поставлена под сомнение. Это может означать потенциальный конфликт интересов либо самого Фарбиарза, либо кого-то из его близких.

Делом займется судья Жюльен Ксавье Нилс. Нилс теперь будет председательствовать на процессе, который по-прежнему будет проходить в окружном суде Нью-Джерси. Хотя это событие может привести к небольшой задержке в разбирательстве, суть дела остается неизменной — Минюст США продолжает вести антимонопольное дело против Apple.