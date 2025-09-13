Перевод жестов, спутниковые кредиты и защита данных победили на конкурсе Ant Group

Второе место получила Xiamen Aohan Technology за использование спутников и спектральной съёмки для оценки кредитных рисков. Система помогает банкам и инвесторам следить за состоянием сельского хозяйства и инфраструктуры, особенно в удалённых регионах.

В этом году AFAC собрал почти 500 заявок со всего мира — от студентов до опытных предпринимателей. Проекты были посвящены финансам, Web3, страхованию и другим направлениям. Особенность конкурса — не только награды, но и возможность получить советы от экспертов Ant Group, Nvidia и др.

Победители представят свои разработки в сентябре на конференции INCLUSION·Conference on the Bund в Шанхае.