Перевод жестов, спутниковые кредиты и защита данных победили на конкурсе Ant Group

Перевод жестов, спутниковые кредиты и защита данных победили на конкурсе Ant GroupИИ для людей
Одним из победителей стала компания A.I. Phoenix Technology из Гонконга. Она разработала систему «роевого обучения», позволяющую банкам совместно обучать ИИ без обмена конфиденциальными данными. Решение уже применяется для борьбы с отмыванием денег и проверки транзакций.
Студенческая команда Xiamen Blue Sky Beyond Technology создала приложение, которое переводит жестовый язык в текст в режиме реального времени. Идея возникла после волонтёрской работы в школе для детей с нарушениями слуха. Разработчики хотят сделать сервис бесплатным для образовательных учреждений.
Второе место получила Xiamen Aohan Technology за использование спутников и спектральной съёмки для оценки кредитных рисков. Система помогает банкам и инвесторам следить за состоянием сельского хозяйства и инфраструктуры, особенно в удалённых регионах.
В этом году AFAC собрал почти 500 заявок со всего мира — от студентов до опытных предпринимателей. Проекты были посвящены финансам, Web3, страхованию и другим направлениям. Особенность конкурса — не только награды, но и возможность получить советы от экспертов Ant Group, Nvidia и др.
Победители представят свои разработки в сентябре на конференции INCLUSION·Conference on the Bund в Шанхае.