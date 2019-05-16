Переводчик Google научился говорить голосом пользователя

Об этом крупнейшая IT-компания рассказала в своём блоге. Алгоритм называется Translatotron. Вместо того, чтобы сначала делать из речи текст, потом переводить его на другой язык, а уже после этого заново озвучивать, искусственный интеллект обрабатывает напрямую голосовой ввод. Алгоритм воспринимает запись голоса как спектрограмму и генерирует на её основе новую спектрограмму на нужном языке.

В Google утверждают, что новый метод перевода намного точнее базового и лучше обрабатывает имена собственные. Журналисты отметили, что озвученный перевод звучит немного роботизированно, но в целом похож на речь говорящего.