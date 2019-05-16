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Переводчик Google научился говорить голосом пользователя

Специальный алгоритм обрабатывает голосовой ввод как спектрограмму
Компания Google создала новый алгоритм, способный перевести речь пользователя на другой язык, не искажая голос говорящего.

Об этом крупнейшая IT-компания рассказала в своём блоге. Алгоритм называется Translatotron. Вместо того, чтобы сначала делать из речи текст, потом переводить его на другой язык, а уже после этого заново озвучивать, искусственный интеллект обрабатывает напрямую голосовой ввод. Алгоритм воспринимает запись голоса как спектрограмму и генерирует на её основе новую спектрограмму на нужном языке.

В Google утверждают, что новый метод перевода намного точнее базового и лучше обрабатывает имена собственные. Журналисты отметили, что озвученный перевод звучит немного роботизированно, но в целом похож на речь говорящего.

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