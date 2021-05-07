Наука и технологии
Сегодня в 13:47
Переводы фильмов сделали натуральнее благодаря дипфейкам
Актёры двигают губами так, будто изначально говорили на языке дубляжа
Британская компания Flawless создала технологию, которая позволяет генерировать движения губ и лицевых мышц актёров так, чтобы казалось, что они изначально говорят на языке дубляжа. Так перевод фильмов получается натуральнее.
Технология распространяется в программном пакете TrueSync. Применяются нейросети, метод известный как deepfake. То есть TrueSync заменяет лицо актёра дипфейком с учётом оригинальной мимики. Создатели утверждают, что при таком подходе сохраняются оригинальные эмоции актёров.
По представленным роликам видно, как Том Хэнкс, исполняющий роль Форреста Гампа, «говорит» на других языках помимо английского. Выглядит довольно реалистично.
Дипфейки часто используются не только в благих целях, но и чтобы совершать преступления. На днях стало известно, что ГУ МВД России к концу 2022 году получит программу для распознавания фейковых видео.