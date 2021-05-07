Переводы фильмов сделали натуральнее благодаря дипфейкам

Технология распространяется в программном пакете TrueSync. Применяются нейросети, метод известный как deepfake. То есть TrueSync заменяет лицо актёра дипфейком с учётом оригинальной мимики. Создатели утверждают, что при таком подходе сохраняются оригинальные эмоции актёров.

По представленным роликам видно, как Том Хэнкс, исполняющий роль Форреста Гампа, «говорит» на других языках помимо английского. Выглядит довольно реалистично.