Переводы медицинских инструкций в Google Translate оказались опасными для жизни

Как рассказали авторы исследования, достаточно одной ошибки, чтобы пациент не принял разжижитель крови, когда это надо, или наоборот принял слишко много. Всё это может закончиться тем, что человека увезут на скорой.

Федеральные законы США обязуют медицинские организации предоставлять переводы инструкций для пациентов, не говорящих по-английски. Однако на практике больницы часто не предлагают такие переводы всем, кто в них нуждается. Нередко врачи прибегают к помощи Google Translate.

Авторы исследования оценили 400 инструкций отделения неотложной помощи, переведённых в Google Translate на семь языков. Русского среди них не было. Точность перевода составила более 80%. Это неплохо, но точность варьировалась от языка к языку. Кроме того, переводчик делает опасные ошибки. Иногда, конечно, перевод получается, скорее, забавным. Например, фразу «Вы можете принимать ибупрофен без рецепта, чтобы снять боль» Google Translate перевёл на армянский язык как «Вы можете принимать противотанковые ракеты, чтобы снять боль».