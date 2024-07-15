Перезагрузка AR проектов Google: «Астра» и новые амбиции XR

Внутри компании Google консолидирует усилия, чтобы возродить свои AR-амбиции на фоне бума ИИ. Компания сосредоточилась на Android XR, новой программной платформе для носимых на голове устройств, стремясь привлечь партнеров по аппаратному обеспечению. Несмотря на несколько неудачных стартов в области расширенной реальности (XR), Google считает носимые устройства «естественным местом» для своих функций ИИ, пишет издание.

В компании произошли значительные внутренние изменения, в том числе объединение команд AR и VR под руководством Шахрама Изади и привлечение Хьюго Сварта для руководства стратегией экосистемы. Тем не менее, проблемы сохраняются, например, смена руководства и переход сотрудников к конкурентам.

Стратегический поворот Google включает в себя сотрудничество с Samsung по созданию гарнитуры смешанной реальности и использование поддержки Qualcomm для Android XR. Несмотря на то, что путь Google к AR был неспокойным, а такие проекты, как Google Glass и Daydream, провалились, компания «готова вернуться на рынок», считают аналитики.