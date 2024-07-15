Наука и технологии
Опубликовано 15 июля 2024, 01:30
1 мин.

Перезагрузка AR проектов Google: «Астра» и новые амбиции XR

Дополненная реальность и не только
В мае на конференции для разработчиков IO компания Google удивила публику демонстрацией Project Astra — передового ИИ-ассистента, способного понимать шутки, читать код и даже находить потерянные очки. Эта демонстрация намекнула на возможное возрождение умных очков Google, хотя и была всего лишь концептуальной, пишет Business Insider.
Перезагрузка AR проектов Google: «Астра» и новые амбиции XR
© Ferra

Внутри компании Google консолидирует усилия, чтобы возродить свои AR-амбиции на фоне бума ИИ. Компания сосредоточилась на Android XR, новой программной платформе для носимых на голове устройств, стремясь привлечь партнеров по аппаратному обеспечению. Несмотря на несколько неудачных стартов в области расширенной реальности (XR), Google считает носимые устройства «естественным местом» для своих функций ИИ, пишет издание.

В компании произошли значительные внутренние изменения, в том числе объединение команд AR и VR под руководством Шахрама Изади и привлечение Хьюго Сварта для руководства стратегией экосистемы. Тем не менее, проблемы сохраняются, например, смена руководства и переход сотрудников к конкурентам.

Стратегический поворот Google включает в себя сотрудничество с Samsung по созданию гарнитуры смешанной реальности и использование поддержки Qualcomm для Android XR. Несмотря на то, что путь Google к AR был неспокойным, а такие проекты, как Google Glass и Daydream, провалились, компания «готова вернуться на рынок», считают аналитики.