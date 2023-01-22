Переживаете, что теряете концентрацию? На самом деле, это помогает вам учиться

«В то время как сосредоточение внимания помогает нам сузить наши цели, потеря некоторого фокуса может расширить сферу внимания, помогая нам включать менее важную информацию, которая может помочь нам изучить закономерности в среде или даже интегрировать далёкие идеи или концепции», — объяснил один из учёных.

В новом исследовании группе из 53 студентов бакалавриата было поручено классифицировать буквы и цифры, появляющиеся на экране компьютера в окружении отвлекающих символов. Как и ожидалось, внимание людей колебалось то в одном, то в другом месте. В моменты потери фокуса внимание людей расширялось, позволяя им воспринимать другие символы, по сути, переключая их мозг на всё, что было на экране.

Оказалось, что люди, которые чаще теряли концентрацию, на самом деле давали более быстрые и точные ответы.