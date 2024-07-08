Пермские учёные улучшили технологию нефтедобычи с помощью ИИ

На нефтяных месторождениях для увеличения добычи нефти часто используют метод водонагнетания, при котором воду закачивают в нагнетательные скважины. Это повышает давление в пласте, что способствует перемещению нефти в добывающие скважины. Важно регулярно проверять эффективность этого процесса, чтобы убедиться, что вода равномерно распределяется по пласту и достигает целевых зон. В настоящее время для контроля этого процесса используются дорогостоящие индикаторные исследования.

Учёные из Пермского Политеха разработали новую модель на основе искусственного интеллекта, которая значительно упрощает оценку пластовых давлений в зависимости от объёма закачки воды. Этот инновационный подход позволяет проводить оценку с минимальными трудозатратами и без прерывания добычного процесса. Теперь операторы могут быстро получать точные данные о процессе заводнения и корректировать его параметры для оптимизации добычи.

Мониторинг разработки месторождений — это неотъемлемая часть управления нефтегазовыми активами, где важно контролировать гидродинамическую связь между нагнетательными и добывающими скважинами. Новая модель на основе ИИ сравнивает данные о дебитах и пластовом давлении, что позволяет оперативно анализировать и оптимизировать процессы на месторождении.