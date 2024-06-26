Пермские учёные увеличили надёжность оптоволоконного соединения

В различных отраслях, таких как коммуникационные технологии, навигация и медицина, а также в нефтегазовой промышленности и космосе, для передачи больших объёмов данных на дальние расстояния широко используется оптоволокно. Качество передаваемого сигнала зависит от того, насколько точно и надёжно соединены концы кварцевых волокон в наконечниках. Учёные из Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ), разработали новый способ крепления оптоволокна с использованием гидрогеля из плавленого кварца и щёлочи. Эта технология способствует более надёжному соединению волоконных линий и улучшает передачу светового сигнала.

Оптические соединители играют ключевую роль в интеграции оптоволоконных систем. Они позволяют быстро соединять и разъединять волоконные линии между собой и с различными устройствами. Эффективность соединения зависит от метода крепления наконечника оптоволокна, так как любой зазор может привести к потере сигнала и ошибкам в передаче данных.

Основной материал для изготовления наконечников — плавленый кварц, который обеспечивает высокую стойкость как к химическим, так и механическим воздействиям. При работе с оптоволокном при повышенных температурах, до 300°C, плавленый кварц остаётся надёжным материалом, в то время как использование полимерных клеёв становится невозможным. Лазерная сварка также используется для соединения кварцевых деталей, однако эта методика имеет свои ограничения в массовом производстве из-за сложности обеспечения полной герметичности соединения.

С учётом этих факторов учёные разработали гидрогель, который показал свою эффективность в креплении оптоволокна. Он создаёт прочное соединение, необходимое для стабильной передачи данных, за счёт химической реакции между щёлочью и поверхностью плавленого кварца. Такой подход позволяет уверенно вести исследования и разработки в области оптоволоконных технологий, обеспечивая высокую надёжность и эффективность передачи информации.