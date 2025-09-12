Perplexity привлекла $200 млн, хотя и так стоит $20 млрд

Кто именно вложился в последний раунд, пока неизвестно. Ранее, в июле, Bloomberg писал, что финансирование было продолжением сделки на $500 млн во главе с фондом Accel. Финансовые показатели компании тоже растут. По данным источников, годовой доход Perplexity почти достиг $200 млн, тогда как месяц назад он оценивался более чем в $150 млн.

Perplexity позиционирует себя как конкурент Google, но её сервис отвечает на запросы пользователей в формате диалога, а не выдаёт списки ссылок.