Perplexity привлекла $200 млн, хотя и так стоит $20 млрд

Опубликовано 12 сентября 2025, 19:301 мин.
Perplexity привлекла $200 млн, хотя и так стоит $20 млрдБесконечность не предел
Perplexity, создающая поисковый сервис на базе искусственного интеллекта, привлекла $200 млн инвестиций при оценке в $20 млрд, пишут СМИ. Это произошло всего через два месяца после того, как стартап получил $100 млн при оценке $18 млрд. С момента основания три года назад Perplexity собрала уже около $1,5 млрд.
© Perplexity
Кто именно вложился в последний раунд, пока неизвестно. Ранее, в июле, Bloomberg писал, что финансирование было продолжением сделки на $500 млн во главе с фондом Accel. Финансовые показатели компании тоже растут. По данным источников, годовой доход Perplexity почти достиг $200 млн, тогда как месяц назад он оценивался более чем в $150 млн.
Perplexity позиционирует себя как конкурент Google, но её сервис отвечает на запросы пользователей в формате диалога, а не выдаёт списки ссылок.