Персональные данные иноагентов перестанут быть конфиденциальными

Так, издание сообщает, что в отношении физлиц-иноагентов в реестре будет указываться дата рождения, фамилия и имя, а также отчество иноагента, его ИНН и СНИЛС (но при наличии), а также основания для “попадания” в реестр (подразумевается указание норм закона и дата принятия решений как о включении в перечень, так и об исключении из него). Такие же требования распространяются на юридические лица, общественные и иные объединения.

Новое распоряжение правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, вступит в силу с 1 декабря 2022 года.