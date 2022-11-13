Персональные данные иноагентов перестанут быть конфиденциальными

16:01, 13 ноября 2022
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Персональные данные иноагентов перестанут быть конфиденциальнымиРаспоряжение вступит в силу с 1 декабря этого года
Кабинет министров России утвердил перечень личных данных иноагентов, указываемых в едином реестре иноагентов. Как сообщают «Ведомости», “в онлайн” будут выкладывать СНИЛС и ИНН физлиц-иноагентов.
Так, издание сообщает, что в отношении физлиц-иноагентов в реестре будет указываться дата рождения, фамилия и имя, а также отчество иноагента, его ИНН и СНИЛС (но при наличии), а также основания для “попадания” в реестр (подразумевается указание норм закона и дата принятия решений как о включении в перечень, так и об исключении из него). Такие же требования распространяются на юридические лица, общественные и иные объединения.
Новое распоряжение правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, вступит в силу с 1 декабря 2022 года.
Источник фото:Ferra.ru
Источник:Ведомости
Автор:Максим МногословныйТеги: