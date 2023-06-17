Персональные данные миллионов американцев оказались в Сети после крупного взлома

Персональные данные миллионов американцев оказались в Сети после крупного взломаИ не только Штаты пострадали
Широкомасштабная кибератака затронула миллионы людей в Луизиане и Орегоне, поставив под угрозу их личные данные, сообщают власти штатов. В Орегоне пострадали около 3,5 миллионов человек, имеющих водительские права или удостоверения личности штата, в то время как в Луизиане число пострадавших не раскрывается.
Фото: Ferra.ru
При этом, согласно публичным данным, водительские права имеют более 3 миллионов луизианцев. Хотя штаты не возложили на кого-либо прямую вину, федеральные чиновники связали взлом с хакерской группировкой, использующей уязвимость в программном обеспечении.
К тому же в результате масштабного взлома, вероятно, стали известны данные многочисленных организаций по всему миру, а не только в США, а также данные нескольких федеральных агентств Штатов, включая Министерство энергетики. Пострадали также несколько крупных британских корпораций, таких как BBC и British Airways.
Хакеры до сих пор не предъявляли никаких требований к правительствам США или штатов.