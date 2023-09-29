Персонажи в «русском The Sims» будут жить по законам РФ

В России планируется создание своей версии популярной игры The Sims, где персонажи будут нести ответственность за свои действия, включая административные и уголовные последствия. Эту идею предложила депутат Яна Лантратова, главный зампред комитета Госдумы по просвещению, и группа депутатов.

В новой игре предполагается отражение основ гражданского законодательства, такие как налогообложение, коммунальные платежи, открытие индивидуальных предприятий, кредиты, браки и социальные пособия. Однако, также будет внимание уделено борьбе с коррупцией и её последствиями. Игроки смогут совершать незаконные действия, но за ними последуют наказания, соответствующие административному или уголовному кодексу.

Игра будет размещена в разных локациях, включая крупные города, районные центры, пригороды и деревни, чтобы отразить разнообразие культур и национальностей в России. Профессиональный выбор игроков также не будет ограничен, и игра планирует знакомить с основами трудового законодательства и правами работников.

Этот проект нацелен на соответствие традиционным ценностям России, и в игре будет подчёркнута важность здоровых семейных отношений, при этом не будут отображены ЛГБТ-семьи. Также, игра будет обучать игроков основам финансовой грамотности и о законах Российской Федерации.