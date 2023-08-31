Перспективный истребитель ВВС США назвали решающим фактором в войне с Китаем

Перспективный истребитель ВВС США назвали решающим фактором в войне с КитаемЭто один из самых трудных и дорогих проектов ВВС
Обозреватель американского издания Defense News Стивен Лоузи рассказал, что перспективный истребитель шестого поколения, который будет производиться на основе разрабатываемой сейчас ВВС США платформе Next Generation Air Dominance (NGAD), станет решающим фактором в возможной войне с Китаем.
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Будущий истребитель должен получить адаптивный двигатель, а программа в целом одна из самых дорогих и сложных в истории военной мысли и промышленности США. При этом Лоузи отметил, что при разработке нельзя полагаться только на цифровые методы проектирования и тестирования. Необходимы реальные физические испытания.
«Если NGAD будет работать так, как надеются ВВС, это может оказаться решающим в потенциальной войне против Китая», — уточнил обозреватель.