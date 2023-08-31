Перспективный истребитель ВВС США назвали решающим фактором в войне с Китаем

Будущий истребитель должен получить адаптивный двигатель, а программа в целом одна из самых дорогих и сложных в истории военной мысли и промышленности США. При этом Лоузи отметил, что при разработке нельзя полагаться только на цифровые методы проектирования и тестирования. Необходимы реальные физические испытания.

«Если NGAD будет работать так, как надеются ВВС, это может оказаться решающим в потенциальной войне против Китая», — уточнил обозреватель.