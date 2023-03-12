Первая 3D-печатная космическая ракета не смогла взлететь уже во второй раз

Компания объявила об отмене первого запуска после того, как девять двигателей Aeon первой ступени космического корабля почти сразу после запуска отключились. Свалив вину на "нарушение критериев фиксации запуска", Relativity Space заявила, что повторит попытку запуска ракеты.

Но и во второй раз Relativity объявила отбой еще до того, как Terran 1 успела даже запустить свои двигатели. На момент написания материала компания не сообщила причину отмены. Однако заявила, что с ракетой все в порядке и что вскоре компания сможет поделиться дополнительной информацией.