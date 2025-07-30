Первая орбитальная ракета Австралии упала через 14 секунд после старта

Однако полёт продлился всего 14 секунд. Сразу после старта ракета начала отклоняться в сторону и вскоре рухнула на землю. Несмотря на неудачу, команда компании считает запуск важным шагом: даже короткий полёт дал полезные данные для будущих миссий.

Компания Gilmour Space существует с 2015 года и мечтает сделать Австралию заметным игроком в космической отрасли. Ракета Eris высотой 25 метров в теории способна выводить на орбиту грузы весом до 215 кг. Это была её первая попытка.

Ранее запуск несколько раз переносили: сначала из-за циклона, потом — из-за технической неисправности, когда на старте неожиданно сработал защитный кожух полезной нагрузки. Затем помешала погода.

После запуска Gilmour Space опубликовала в соцсетях фото старта и поблагодарила команду. Новый запуск уже в планах.