Первая попытка Индии посадить космический аппарат на Луну закончилась провалом

На орбиту Луны межпланетная станция «Чандраян-2» вышла 20 августа. В субботу спускаемый модуль сближался с космическим объектом в штатном режиме. Примерно в 2 километрах от поверхности произошёл сбой, и центр управления на Земле потерял связь с аппаратом.

Если бы всё прошло гладко, Индия стала бы четвёртой страной, которая посадила на Луне свой аппарат. Поэтому за миссией наблюдал даже премьер-министр Индии.

Из-за чего произошёл сбой, пока непонятно. По утверждениям специалистов, снижение модуля шло нормально.

Первый полёт к Луне Индия совершила в 2008 году. Это была миссия «Чандраян-1». Тогда аппарат не пытался опуститься на поверхность.