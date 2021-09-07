Первая страна в мире признала биткойн официальной валютой

Сальвадор уже купил свои первые 400 биткойнов. Это эквивалентно около $20,9 млн. Затем будет куплено ещё больше.

Сторонники решения утверждают, что этот шаг позволит мигрантам упростить и удешевить отправку денег домой в Сальвадор. Такие денежные переводы составляют более 24% валового внутреннего продукта страны. Также сторонники надеются, что признание биткойна может улучшить доступ граждан к финансовым услугам.

Есть и противники решения, которые опасаются, что принятие такой нестабильной валюты может нанести вред сальвадорцам и поставить под угрозу экономическую стабильность.

Новый закон означает, что жители страны смогут платить налоги в биткойнах, а также совершать покупки. Этот шаг делает Сальвадор первой страной, которая официально имеет биткойн на своём балансе и хранит его как часть своих резервов.