Первая страна в мире в шаге от избавления от рака шейки матки

Для рака шейки матки «ликвидация» означает менее четырёх случаев болезни на 100 000 женщин. В настоящее время этот показатель составляет 6,5 на 100 000 человек.

Дело в том, что за 99% случаев рака шейки матки ответственен вирус папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация и регулярный скрининг позволяют успешно предотвращать развитие заболевания. Учёные считают, что рак шейки матки, вероятно, станет первым раком, который когда-либо будет ликвидирован.