Первая ступень ракеты «Союз-5» успешно прошла наземные огневые испытания

Ступень оснащена мощным двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн, работающим на экологически чистом топливе — керосине и жидком кислороде. Испытания длились 160 секунд и позволили проверить работу всех бортовых систем, а также взаимодействие двигателя и ступени.

«Союз-5» создаётся Ракетно-космическим центром «Прогресс» и станет первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса. Ракета предназначена для совместного проекта с Казахстаном «Байтерек» и сможет выводить автоматические космические аппараты на различные орбиты.

Полноценный пуск «Союза-5» ожидается уже в ближайшие месяцы.