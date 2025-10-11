Первая ступень ракеты «Союз-5» успешно прошла наземные огневые испытания

Опубликовано 11 октября 2025, 19:001 мин.
Первая ступень ракеты «Союз-5» успешно прошла наземные огневые испытанияФинальный этап
Завершены огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5», сообщил Роскосмос. Это финальный этап наземной отработки перед запуском с космодрома «Байконур» в конце 2025 года.
Ступень оснащена мощным двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн, работающим на экологически чистом топливе — керосине и жидком кислороде. Испытания длились 160 секунд и позволили проверить работу всех бортовых систем, а также взаимодействие двигателя и ступени.
«Союз-5» создаётся Ракетно-космическим центром «Прогресс» и станет первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса. Ракета предназначена для совместного проекта с Казахстаном «Байтерек» и сможет выводить автоматические космические аппараты на различные орбиты.
Полноценный пуск «Союза-5» ожидается уже в ближайшие месяцы.