Первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета готова к полёту

Старт ракеты Terran 1 был запланирован на прошедшую среду с мыса Канаверал, но был отложен в последнюю минуту из-за проблем с температурой топлива. Новое окно запуска ракеты — в эту субботу.

Terran 1 должна выйти на низкую околоземную орбиту через восемь минут после старта. Если носителю удастся выйти, он станет первым частным транспортным средством, использующим метановое топливо, которое окажется на орбите с первой попытки.

Ракета имеет высоту 33,5 метра и диаметр 2,2 метра, а 85% её массы напечатаны на 3D-принтере из металлических сплавов, включая двигатели.