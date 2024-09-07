Первая в мире полупогружная плавучая ветроэлектростанция превзошла ожидания

Расположенная у побережья Португалии, ветроэлектростанция, состоящая из трех плавучих платформ, каждая из которых оснащена турбиной Vestas мощностью 8,4 МВт, за последние четыре года выработала в общей сложности 320 ГВт-ч электроэнергии. Этой выработки достаточно для обеспечения энергией около 25 000 домов в год.

Плавучая ветряная электростанция использует полупогружные платформы, закрепленные на морском дне на глубине 100 метров с помощью цепей. Эти платформы соединены с электрической подстанцией в Виана-ду-Каштелу кабелем длиной 20 км. В 2022 году проект выработал 78 ГВт-ч, а в 2023 году — еще больше, до 80 ГВт-ч.

Турбины Vestas, используемые в проекте WindFloat Atlantic, имеют диаметр 164 метра и лопасти, развивающие скорость до 373 км/ч.