Первая в мире: система Skyryse приземлила вертолет с отключенным двигателем

Первая в мире: система Skyryse приземлила вертолет с отключенным двигателемС людьми внутри
Пилоты-испытатели Джейсон Траск и Элиот Сегин продемонстрировали первую в мире автономную аварийную посадку вертолета Robinson R66 с использованием системы авторотации. Система, разработанная калифорнийской компанией Skyryse, распознает отказ двигателя и запускает авторотацию - сложный аварийный маневр, позволяющий выполнить контролируемое снижение в случае отказа двигателя.
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Авторотация включает в себя отказ от коллективного управления, управление педалями и настройку циклического управления для безопасной посадки. Автономная система Skyryse призвана упростить этот процесс и, возможно, реагировать быстрее, чем пилот-человек.
Успешное испытание, проведенное Траском и Сегином, продемонстрировало способность системы выполнять посадку с авторотацией без инцидентов, что может повысить безопасность вертолета и уменьшить проблемы, связанные с одним из самых тяжелых сценариев в авиации.