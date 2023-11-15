Первая в мире: система Skyryse приземлила вертолет с отключенным двигателем

Авторотация включает в себя отказ от коллективного управления, управление педалями и настройку циклического управления для безопасной посадки. Автономная система Skyryse призвана упростить этот процесс и, возможно, реагировать быстрее, чем пилот-человек.

Успешное испытание, проведенное Траском и Сегином, продемонстрировало способность системы выполнять посадку с авторотацией без инцидентов, что может повысить безопасность вертолета и уменьшить проблемы, связанные с одним из самых тяжелых сценариев в авиации.