Первое космическое государство решило попросить помощи у Илона Маска

Цель Асгардии — отправить тысячи людей на гигантскую космическую станцию к 2043 году. Она будет находиться за пределами правовых систем Земли, где граждане смогут построить новое демократическое общество.

Члены космической нации заявили, что хотели бы получить помощь Илона Маска и главы Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Оба этих предпринимателя занимаются собственными космическими проектами.

«Очевидные кандидаты — SpaceX and Blue Origin», — говорят представители Асгардии. Они считают компании наиболее успешными в запусках ракет.

На сегодняшний день Асгардия зарегистрирована как некоммерческая организация в Вене. Проект насчитывает больше миллиона последователей по всему миру, а также 300 тысяч резидентов, которые платят ежегодный взнос в размере $110.

Стоит отметить, что правила ООН запрещают присваивать землянам части космического пространства.