Первое в мире СМС выставят на продажу

Речь идёт о невзаимозаменяемых токенах (NFT), которые представляют собой сертификат уникальности цифрового объекта, который подтверждает право на владение цифровым активом.

Таким образом, обладатель NFT-токена будет владеть первым в истории сообщением. Оно было незатейливым: «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»). Его отправили с телефона Orbitel 901 в декабре 1992 года. Его получил директор Vodafone Ричард Джарвис от инженера Нила Папворта — он работал над сервисом коротких сообщений (SMS) компании.

Теперь Vodafone продаёт виртуальную копию сообщения в виде NFT. Ожидается, что его купят за $225 000 (около 17 млн рублей).