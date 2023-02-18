Первое в небе Японии аэротакси с пассажирами оказалось китайским

Сато Киичиро, мэр города Оита, где и происходил полет, присутствовал на мероприятии и выступил с речью, где выразил надежду, что это испытание полета “ускорит продвижение автономных воздушных транспортных средств к практическому использованию”.

Синь Фан, главный операционный директор EHang, заявил, что компания продемонстрировала надежность своих продуктов и будет продолжать работать с партнерами над продвижением безопасных, автономных и экологичных аэротакси “во всем мире".

Аэротакси EH216 способно вместить в себя двух пассажиров, либо полезный груз массой до 260 кг. С такой нагрузкой он может лететь в течение 20 мин на скорости до 130 км/ч.