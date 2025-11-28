Первого «ИИ-питомца» Huawei распродали за день

Опубликовано 28 ноября 2025, 19:051 мин.
Первого «ИИ-питомца» Huawei распродали за деньСтоит недорого
Новая игрушка-питомец с ИИ Huawei, представленный как устройство для эмоциональной поддержки, был полностью распродан в день старта продаж. Стоимость устройства составляет 399 юаней (около 4,4 тысяч рублей).
© Huawei
Игрушка необычная. Она позиционируется как «интерактивный компаньон» с ИИ. Она создана, чтобы «скрасить одиночество» и «дарить пользователям эмоциональную поддержку», выступая в роли «друга».
«Питомец» оснащён голосовым помощником на базе большой языковой модели Huawei. Он может поддерживать диалоги и «понимать» эмоции пользователя.
Игрушка реагирует на прикосновения. Если погладить её по голове, она меняет выражение «лица», а при встряхивании начинает «дрожать».
Устройство ведёт цифровой дневник, записывая все разговоры и взаимодействия с ним.