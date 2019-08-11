«Первого мстителя» «пересняли» с рейтингом 18+ при помощи компьютерной графики

Сначала в ролике мы видим, как Капитан Америка отражает нападение противников. Его щит разрезает противника напополам, а сам супергерой отпинывает врага так, что он разбивается о стену. Чтобы сделать эту сцену, авторам пришлось убрать часть оригинальной и вставить 3D-копию одного из противников с виртуальной кровью.

Сцена с Алой ведьмой тоже получилась довольно жестокой. Героиня теперь не просто парализует врага, а выпускает из него кровь. Для создания этого эффекта энтузиасты использовали 3D-симуляцию жидкости.

Напомним, рейтинг оригинального «Первого мстителя» — 16+. С такими сценами, как в ролике Corridor Digital, фильм вряд ли попал бы на экраны кинотеатров без пометки 18+.