Первому человеку в мире пересадили напечатанный на принтере глаз

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Первому человеку в мире пересадили напечатанный на принтере глазОн выглядит реалистично
Офтальмологическая клиника Мурфилдс в Лондоне сообщила, что впервые установила человеку глаз, напечатанный на 3D-принтере.
Пациентом стал Стив Вёрз (Steve Verze), 47-летний инженер. Ему пересадили левый глаз. Отмечается, что этот протез — первый полностью цифровой протез глаза, созданный для пациента. Он выглядит более реалистично, чем другие.
Помимо этого, использование 3D-печати делает процедуру чуть более приятной. Для создания традиционного протеза требуется слепок глазницы. А для 3D-печати глазница сканируется в цифровом режиме.
Конечно, такой протез не возвращает зрение, но выглядит куда лучше, чем другие варианты. А благодаря этому пациент чувствует себя лучше.
Недавно «Военно-промышленная компания» сообщила, что самые сложные детали для новейшей колёсной бронированной платформы «Бумеранг» начали печататься на 3D-принтере.
Источник: CNN