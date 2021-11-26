Первому человеку в мире пересадили напечатанный на принтере глаз

Пациентом стал Стив Вёрз (Steve Verze), 47-летний инженер. Ему пересадили левый глаз. Отмечается, что этот протез — первый полностью цифровой протез глаза, созданный для пациента. Он выглядит более реалистично, чем другие.

Помимо этого, использование 3D-печати делает процедуру чуть более приятной. Для создания традиционного протеза требуется слепок глазницы. А для 3D-печати глазница сканируется в цифровом режиме.

Конечно, такой протез не возвращает зрение, но выглядит куда лучше, чем другие варианты. А благодаря этому пациент чувствует себя лучше.

Недавно «Военно-промышленная компания» сообщила, что самые сложные детали для новейшей колёсной бронированной платформы «Бумеранг» начали печататься на 3D-принтере.