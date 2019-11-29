Наука и технологии
Сегодня 21:22
Первую киберспортивную команду на бирже оценили почти в 1,5 млрд рублей
Не исключено, что столько она и получит в итоге
Датская киберспортивная команда Astralis, чемпион мира в Counter-Strike: Global Offensive заявила, что намерена провести первичное размещение акций (IPO). Киберспортсмены планируют привлечь $18-22 млн (около 1,5 млрд рублей).
Торги начнутся 9 декабря на копенгагенской площадке для небольших компаний Nasdaq First North Growth Market Denmark. Генеральный директор материнской компании Astralis Group уверен в успехе IPO. Он заявил, что ряд европейских и азиатских инвесторов уже подали предварительные заявки примерно на $8 млн. Приём заявок, кстати, завершается сегодня.
Сообщается, что Astralis победила в 416 сыгранных матчах из 594. Astralis Group же квалифицируется как медиакомпания, и ей принадлежит не только вышеуказанная команда.
Astralis Group ожидает, что мировой рынок киберспорта только продолжит расти, причём более чем на 20% в год.