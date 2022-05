Первые австралийцы ели гигантские яйца

Следы ожогов, обнаруженные на обрывках древней скорлупы несколько лет назад, позволили предположить, что первые австралийцы готовили и ели крупные яйца давно вымершей птицы.

Международная группа ученых поместила это животное на эволюционное древо, сравнив последовательности белков из ископаемых яиц с теми, что закодированы в геномах ныне живущих видов птиц.

Согласно выводам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, древние яйца принадлежали Genyornis: огромной нелетающей птице с крошечными крыльями и массивными ногами, которая бродилп по доисторической Австралии.

Ископаемые останки показывают, что Genyornis достигал более двух метров в высоту, весил 220-240 килограммов и откладывал яйца размером с дыню весом около 1,5 кг. Он был одним из представителей австралийской "мегафауны", исчезнувших через несколько тысяч лет после появления человека, что позволяет предположить, что люди сыграли определенную роль в его исчезновении.