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Первые австралийцы ели гигантские яйца

Размером с дыню
Белки, выделенные из фрагментов скорлупы доисторических яиц, найденных в австралийских песках, подтверждают, что первые люди континента употребляли в пищу яйца птицы двухметрового роста, исчезнувшей более 47 000 лет назад.
Первые австралийцы ели гигантские яйца

Следы ожогов, обнаруженные на обрывках древней скорлупы несколько лет назад, позволили предположить, что первые австралийцы готовили и ели крупные яйца давно вымершей птицы.

Международная группа ученых поместила это животное на эволюционное древо, сравнив последовательности белков из ископаемых яиц с теми, что закодированы в геномах ныне живущих видов птиц.

Согласно выводам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, древние яйца принадлежали Genyornis: огромной нелетающей птице с крошечными крыльями и массивными ногами, которая бродилп по доисторической Австралии.

Ископаемые останки показывают, что Genyornis достигал более двух метров в высоту, весил 220-240 килограммов и откладывал яйца размером с дыню весом около 1,5 кг. Он был одним из представителей австралийской "мегафауны", исчезнувших через несколько тысяч лет после появления человека, что позволяет предположить, что люди сыграли определенную роль в его исчезновении.

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