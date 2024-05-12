Первые F-16 могут прибыть на Украину в течение нескольких недель

В апреле Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, заявил, что полученные Киевом F-16 не смогут «снизить эффективность российских бомб с универсальными модулями планирования и корректировки», отмечает издание. Российские самолеты сбрасывают эти управляемые бомбы на расстоянии от линии соприкосновения, что заставит пилотов F-16 влетать в зону действия систем ПВО.

Поставка F-16 на Украину в последние месяцы стала предметом бурных обсуждений. Некоторые эксперты считают, что эти истребители значительно усилят украинские ВВС, в то время как другие выражают мнение, что ситуация не измениться коренным образом.