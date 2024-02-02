Первые в мире гонки на реактивных ранцах пройдут в Дубае уже 28 февраля

Это событие, официально санкционированное Спортивным советом Дубая и организованное в сотрудничестве с лидером в области технологий реактивных ранцев Gravity Industries, обещает «переосмыслить воздушный спорт». Мансур бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, председатель Спортивного совета Дубая, подчеркнул, что город стремится к расширению границ и внедрению инноваций. Гонка пройдет между Dubai Harbour и Skydive Dubai, причем специально разработанная трасса отличается повышенным уровнем безопасности. Мероприятие совпадает с престижной выставкой Dubai Boat Show.

Самер Аль-Шаммари, директор гонки, обещает адреналиновое соревнование, призванное увлечь зрителей и разжечь страсть к этому развивающемуся виду спорта.