Первый блин комом: гигантскую ракету Starship попробуют запустить уже через пару дней

Напомним, что накануне, 17 апреля, сотни людей собрались в Бока-Чика, штат Техас, где находится стартовая площадка SpaceX. Там они надеялись увидеть историческое событие — запуск самой большой в мире ракеты на орбиту Земли с использованием 33 огромных двигателей.

Но в последний момент запуск отменили из-за замёрзшего клапана давления.

Что интересно, сам Илон Маск ранее уже говорил, что первый испытательный полёт должен состояться 20 апреля, однако затем старт перенесли на 17 апреля. Возможно, в новую дату компании повезёт чуточку больше.