Первый блин комом: гигантскую ракету Starship попробуют запустить уже через пару дней

09:52, 18 апреля 2023
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Первый блин комом: гигантскую ракету Starship попробуют запустить уже через пару днейВ изначальную дату полёта
После того, как вчера SpaceX отменила долгожданный первый орбитальный полёт ракеты Starship, компания практически сразу же объявила новую дату запуска. Теперь старт запланирован на четверг, 20 апреля.
Напомним, что накануне, 17 апреля, сотни людей собрались в Бока-Чика, штат Техас, где находится стартовая площадка SpaceX. Там они надеялись увидеть историческое событие — запуск самой большой в мире ракеты на орбиту Земли с использованием 33 огромных двигателей.
Но в последний момент запуск отменили из-за замёрзшего клапана давления.
Что интересно, сам Илон Маск ранее уже говорил, что первый испытательный полёт должен состояться 20 апреля, однако затем старт перенесли на 17 апреля. Возможно, в новую дату компании повезёт чуточку больше.