Первый частный луноход разбился при посадке на Луну

Первый частный лунный зонд Beresheet (Берешит) разбился при посадке на Луну после сбоя главного двигателя на высоте около 22 км от поверхности.

Зонд израильской компании SpaceIL не смог запустить дополнительный двигатель вовремя. Двигатель стабилизации должен быть обеспечить мягкую посадку, но отключился незадолго до посадки. Команда SpaceIL затем смогла запустить двигатель, но было уже поздно. Связь с зондом была потеряна, в том числе прекратилась передача данных телеметрии.

Луноход должен был совершить посадку на видимой стороне Луны в 22:30 по московскому времени в районе Моря Ясности.

Глава космического подразделения Israel Aerospace Industries Офер Дорон (Opher Doron) отметил, что даже с такой неудачей Израиль стал седьмой страной, достигшей орбиты Луны, и четвёртой, достигшей её поверхности.